Friedkin a Milano: quasi terminata la due diligence. Si avvicina l’acquisto della Roma

Giornate concitate per quanto riguarda il futuro della Roma, soprattutto dal punto di vista del cambio di proprietà. Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista John Solano, Dan Friedkin sarebbe proprio in Italia, precisamente a Milano, per definire gli ultimi dettagli della questione. La due diligence sarebbe infatti quasi terminata e quindi l’acquisto della Roma da parte del magnate texano sarebbe sempre più imminente. Un cambio, quello al vertice della società giallorossa, che starebbe diventando sempre più imminente.