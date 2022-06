Fonseca riparte dal Lille: a ore l’annuncio, tecnico già in città

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, riparte dalla panchina del Lille. Il tecnico portoghese è sbarcato in questi minuti in Francia per firmare il contratto con i biancorossi. L'allenatore ha già scelto lo staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura e ad ore è prevista l'ufficialità. Dopo il biennio in giallorosso, dunque, Fonseca andrà in Ligue 1 e chissà se vorrà portarsi dietro due suoi pupilli come Jordan Veretout e Gonzalo Villar.