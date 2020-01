Fonseca: “Alla Roma ho vissuto sei mesi di felicità. Ora lavoriamo per vincere”

La Roma entra ufficialmente nel 2020. Dopo il primo allenamento, andato in scena al Tre Fontane davanti a 2600 tifosi, il tecnico Paulo Fonseca ha rilasciato la prima intervista dell’anno. Queste le sue parole, in onda sui canali ufficiali del club:

FONSECA AL TRE FONTANE

Una giornata bellissima.

E’ stato un peccato non avere tutti i nostri tifosi. Ma è stata una bella serata, i tifosi sono sempre fantastici e siamo contenti di averli avuti qua.

Come ha trovato i ragazzi dopo la sosta?

Hanno capito che dopo la sosta è importante lavorare. E’ un momento importante, dobbiamo lavorare per vincere. Solo così possiamo essere forti, la squadra è motivata e sta lavorando bene.

Ora il Torino…

Sono forti, tutte le partite sono difficili e lo sarà anche questa.

Poi la Juventus e la Coppa Italia. I tifosi chiedono di vincerla.

Ora pensiamo al Torino, poi penseremo alle altre. E’ un momento complicato, la cosa più importante è pensare al Torino.

Un momento che l’ha colpita in questi mesi?

Tutto è stato importante per me, sono stati sei mesi di felicità per me. Dobbiamo sempre essere equilibrati, dobbiamo lavorare per vincere.