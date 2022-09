Florenzi si opera: stop di 5 mesi. Salta la partita d’andata contro la Roma

Brutte notizie in casa Milan. Alessandro Florenzi si è operato quest'oggi in Finlandia dal prof. Lempainen (lo stesso che ha operato Spinazzola). L'ex giallorosso ha riportato un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Il ritorno alla piena attività, come si legge dal comunicato del club rossonero, è stimato tra circa 5 mesi. Florenzi salterà dunque la sfida contro la Roma in programma per l'8 gennaio.