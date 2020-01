Fiumicino, Spinazzola torna a Roma: “Mi sento bene. Penso solo al Genoa” – FOTO – VIDEO

“Mi andrò ad allenare. Mi sento bene, penso soltanto a domenica, alla gara contro il Genoa. Penso solo a questo”. Lo ha detto Spinazzola dopo esser rientrato da Milano a causa dello scambio saltato con l’Inter. Mercoledì, infatti, l’arrivo nella Capitale di Politano e in Lombardia del terzino, due giorni dopo la trattativa completamente naufragata. A far saltare il banco il dietrofront dell’Inter sulle condizioni, inizialmente accettate, sulla base di uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto a 28 milioni. I nerazzurri hanno provato a trasformare la formula in un diritto, frenando la chiusura dell’affare e creando tensione tra i due club che hanno provato fino al primo pomeriggio di oggi a concludere l’operazione. Entrambi i calciatori avevano sostenuto e superato l’idoneità sportiva, ma la società di Suning ha richiesto ulteriori test atletici per Spinazzola. Ora non c’è più niente da fare e i giocatori stanno facendo ritorno nelle rispettive società. Il primo a rientrare è il terzino. Volo prenotato da Linate alle 16 e atterraggio a Fiumicino con qualche minuto d’anticipo rispetto all’orario programmato (17.10).