Fiumicino, De Rossi è tornato a Roma: “Ho saputo di Zaniolo, lo andrò a trovare” – FOTO – VIDEO

De Rossi è tornato a Roma. Il centrocampista è atterrato questa mattina a Fiumicino poco prima delle 7 con un volo proveniente da Buenos Aires in compagnia della moglie Sarah Felberbaum. “Zaniolo? Ho saputo, ci sarà tempo per andarlo a trovare. Lo sentirò in privato” le parole dell’ex numero sedici giallorosso.

Nei giorni scorsi ha comunicato l’addio – con tanto di conferenza stampa – al calcio giocato e al Boca Juniors, club che ha scelto lo scorso luglio dopo aver dato l’addio alla Roma. La scelta è dovuta alla necessità di stare più vicino alla figlia grande Gaia (avuta dal matrimonio precedente) che non l’aveva raggiunto in Argentina come invece i due piccoli Olivia e Noah.

Come annunciato dallo stesso De Rossi, la sua intenzione è di diventare allenatore. Per farlo sfrutterà i prossimi mesi per studiare e per cominciare la sua nuova carriera fuori dal campo.