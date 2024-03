Fiorentina, i convocati per la Roma: out Christensen. Torna Martinez Quarta

La Fiorentina, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei convocati scelti da Vincenzo Italiano per il match contro la Roma in programma domani sera al Franchi. Assente il secondo portiere Oliver Christensen a causa di...

La Fiorentina , tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei convocati scelti da Vincenzo Italiano per il match contro la Roma in programma domani sera al Franchi. Assente il secondo portiere Oliver Christensen a causa di un infortunio al ginocchio. Torna invece Martinez Quarta dopo aver saltato le ultime tre sfide contro Lazio, Torino e Maccabi Haifa.

