Fiocco rosa in casa Azmoun, è nata Nava. Gli auguri della Roma

Giornata speciale per Sardar Azmoun che diventa papà nella Capitale. Il calciatore iraniano, neo acquisto della Roma ha già un ricordo indimenticabile nella sua avventura giallorossa. A darne l'annuncio è proprio il club tramite i canali ufficiali con un post :

"Benvenuta, Nava! Tanti auguri alla mamma e papà Sardar Azmoun". L'ex Leverkusen ha esordito, giocando 7 minuti, durante Roma-Empoli terminata 7-0. La sua stagione deve ancora decollare, ma in attesa di siglare il suo primo gol l'attaccante festeggia la nuova arrivata.

