De Rossi: “Sono contento di esordire così in Europa – LIVE

Il tecnico giallorosso è pronto a rispondere alle domande dei cronisti presenti direttamente al "De Kuip", teatro della sfida di domani sera in terra olandese

Redazione 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 19:15)

Daniele De Rossi si appresta a vivere la sua prima notte europea da allenatore. Il tecnico della Roma parlerà in conferenza stampa intorno alle ore 19.15 a causa dell'arrivo a Rotterdam per le 18.30, alla vigilia del match contro il Feyenoord di domani sera. La squadra giallorossa è partita per Rotterdam nel primo pomeriggio ed è pronta a sfidare la formazione olandese nella gara valida per l'andata dei playoff di Europa League. Ecco le sue parole:

Che cosa si prova a tornare qui dopo 9 anni in una nuova veste? "Sono contento di esordire in Europa così. Non era molto preventivabile tempo fa, il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia e l'anno scorso l'ho passato con la sua festicciola e mi avevano esonerato poche ore prima. Mi dispiace non essere con Olivia, ma l'umore è opposto. Devo essere anche grato, ogni tanto bisogna rendersi conto che siamo fortunati non ricordandoci solo delle cose che vanno male".

Sull'atmosfera che troverai? "Sappiamo che dalla partita che ho giocato io fino ad oggi, ci sono altri incontri tra Roma e Feyenoord dove c'era tanto in palio come quella di domani. Ci sarà un clima infuocato, ma in campo ci vanno i calciatori e gli atleti. Dobbiamo pensare a quello".

