Capodanno giallorosso per Noemi: lo scatto di gruppo col maglione della Roma – FOTO

Al cuore non si comanda. In un periodo come questo in cui impazzano gadget e abbigliamento di ogni tipo a tema strettamente natalizio, c'è chi non è riuscito a rinunciare ad altre tradizioni. Sotto il post di auguri di buon anno della Roma è infatti spuntata la risposta di Noemi. La cantante, tifosissima giallorossa, ha commentato su Twitter con una foto molto curiosa. Uno scatto di gruppo in cui tutti e sei i protagonisti - tra cui ovviamente Noemi - indossano un maglione sì natalizio, ma soprattutto dell'AS Roma, con tanto di pallone. "Sempre", ha scritto l'artista - che ieri era a Perugia tra gli ospiti del concerto di Capodanno su Rai 1 - facendo eco al ' E Sempre Forza Roma' scritto dal club sui social. L'ennesima testimonianza d'affetto di uno dei vip più romanisti del panorama musicale, che spesso non fa mancare il suo apporto anche sugli spalti dell'Olimpico.