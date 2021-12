Femminile, Swaby e Andressa inserite nella top 11 del girone di andata

La prima vanta la più alta percentuale di passaggi completati mentre la brasiliana è la giocatrice che ha creato più occasioni pericolose in Serie A

Nella sezione dedicata al calcio femminile presente sul sito della FIGC è stata annunciata la top 11 delle calciatrici scese in campo nel girone di andata. Nella lista sono state inserite anche le giallorosse Swaby e Andressa. La prima vanta 660 passaggi riusciti (migliore del campionato) con la più alta percentuale di successo (l'89%). La centrocampista brasiliana, invece, con 30 occasioni create è la giocatrice che ne vanta di più in assoluto in Serie A. Bella soddisfazione anche per Spugna e il suo staff che stanno guidando una Roma al secondo posto con 25 punti ottenendo 8 vittorie su 11 gare.