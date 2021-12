Femminile, Spugna: “Tante assenze ma non cerchiamo alibi. Saremo all’altezza”

Le parole del tecnico giallorosso: "Andiamo a giocare a Genova nel miglior modo possibile, consapevoli che presenteremo una squadra forte, all'altezza della situazione e in grado di vincere la partita"

"Lo spirito deve essere sempre quello di andare al meglio. E' stata una settimana particolare perché abbiamo avuto diverse ragazze positive al Covid-19 e questo è un problema, lo è stato anche nella tutela del resto del gruppo. Non cerchiamo alibi, andiamo a giocare a Genova nel miglior modo possibile, consapevoli che presenteremo una squadra forte, all'altezza della situazione e in grado di vincere la partita".

Il primo scontro tra Roma e Samp, ma non è il primo incontro con il tecnico Ciccotta. Che squadra si aspetta? Bisogna fare i complimenti alla Samp perché in poco tempo è riuscita a fare qualcosa di importante. I 13 punti in classifica lo dimostrano, stanno facendo bene e in casa giocano le partite migliori quindi non sarà facile