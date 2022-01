Femminile, Serturini: “Torna il campionato. Giocheremo per chi non potrà esserci”

Le ragazze di Spugna affronteranno l'Empoli domani al Tre Fontane alle 12:30

Alla vigilia della sfida tra Roma e Empoli della Serie A Femminile, Annamaria Serturini ha suonato la carica sui social. "Finalmente torna il campionato. Senza alibi scenderemo in campo anche per tutte le nostre compagne che non potranno esserci. Vi aspettiamo al Tre Fontane" le parole della numero 15 giallorossa. La Roma dovrà fare a meno di più di un elemento a causa del Covid, inoltre giocherà la sua prima partita senza Swaby, trasferitasi in America. Le ragazze di Spugna sono in corsa per il secondo posto che condividono con il Sassuolo a 25 punti, prima è la Juventus con 33. Calcio d'inizio domani alle 12:30.