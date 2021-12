Felix espulso per doppia ammonizione: salterà la partita contro l’Atalanta

L'attaccante era rientrato dopo che la positività al Covid lo ha tenuto fuori per due turni. Il rosso gli farà saltare il match contro i bergamaschi

Dopo le recenti 2 giornate di assenza causate dalla positività al Covid, Felix Afena-Gyan è tornato in campo questa sera all'Olimpico. Entrato al posto di Mayoral al 64', il suo rientro è stato caratterizzato da un'espulsione nel finale della partita contro lo Spezia. Il ghanese è stato mandato negli spogliatoi dall'arbitro per doppio giallo. Nella prima ammonizione - assai dubbia - il calciatore è andato in contrasto spalla a spalla con l'avversario sulla linea laterale di campo. La seconda, quella che gli è costata l'esclusione dalla prossima partita contro l'Atalanta, ha visto il giocatore aiutarsi con il braccio nel controllo di palla prima di aver battuto Provedel. Felix poi ha esultato con i tifosi perché non si era accorto che la rete gli era stata annullata. Dalla gioia del gol alla disperazione nel giro di pochi secondi dunque. Nella partita contro i bergamaschi in programma sabato alle ore 15, Mourinho dovrà fare a meno di un'ulteriore risorsa offensiva. Il giovane giallorosso però, anche questa volta aveva acceso il match con la solita velocità e intraprendenza.