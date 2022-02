Fazio: “Eravamo sicuri di ribaltare la partita con il Barcellona”

Le parole dell'argentino: "Fu un momento di gioia indescrivibile perché noi stavamo facendo una partita perfetta e il Barcellona non aveva mai tirato in porta"

Ci sveli subito il trucco: come riusciste a compiere quella rimonta incredibile, partendo dall’1-4 al Camp Nou? "La verità è che noi ci credevamo fin dal momento in cui è finita la partita di Barcellona. Eravamo sicuri di poterla ribaltare nella gara di ritorno".

Come mai? "Al di là del 4-1 per loro, la partita aveva detto ben altro. Non avevamo sofferto tanto e non meritavamo la sconfitta. Eravamo consapevoli della bella prova dell’andata e questo ci dava grande sicurezza. Era stata una partita equilibrata e il risultato era bugiardo. In più noi avevamo la qualità e i giocatori per farcela".