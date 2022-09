Sadiq, che tegola per la Real Sociedad: rottura del legamento crociato

Sadiq Umar, ex giocatore della Roma, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro dopo la sfida di ieri ne La Liga contro il Getafe. L'attaccante era arrivato appena 10 giorni fa alla Real Sociedad, chiamato per sostituire Alexander Isak, passato al Newcastle. Ora, dopo la risonanza magnetica di questa mattina, Sadiq dovrà operarsi e tornerà in campo solamente a fine stagione. L'ex giallorosso è passato nella scorsa sessione di mercato al club spagnolo per una cifra record di 20 milioni di euro più 6 di bonus, con un 15% sulla futura rivendita del giocatore.