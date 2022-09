Europa League, Ludogorets-Roma: arbitra Pawson

La Roma torna in campo giovedì alle ore 18.45 dopo la brutta sconfitta di domenica contro l'Udinese. I giallorossi affronteranno il Ludogorets in trasferta all'esordio in Europa League. L'arbitro della gara sarà l'inglese Pawson, i guardalinee Lee Betts e Ian Hussin con Robert Jones quarto uomo. Var della gara sarà Darren England, mentre l'Avar Peter Bankes. La squadra di Mourinho deve reagire dopo il 4-0 della Dacia Arena e vuole mandare un messaggio al Betis Siviglia che giocherà contro l'Helsinki. I finlandesi saranno i prossimi avversari della Roma giovedì 15 settembre allo stadio Olimpico.