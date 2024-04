Empoli, stagione finita per Ebuehi: infortunio al legamento crociato

Il terzino salterà, dunque, anche l'ultima gara di campionato in programma il 26 maggio contro la Roma

Brutte notizie in casa Empoli , Davide Nicola perde una pedina importante della sua formazione per il resto della stagione, Tyronne Ebuehi . Il terzino ha subito un infortunio durante la gara con il Bologna e oggi si è sottoposto a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. I tempi di recupero sono lunghissimi e dunque la sua stagione finita, di conseguenza salterà anche l'ultima gara di campionato contro la Roma del 26 maggio. Ecco il comunicato ufficiale del club toscano:

"Empoli Football Club comunica che nella giornata di ieri il calciatore Tyronne Ebuehi è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi nel corso della gara contro il Bologna. L’intervento, eseguito presso la Clinica Ortopedica OCON di Hengelo dal professor Roy Hoogeslag alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. L’atleta rimarrà alcuni giorni in ospedale, iniziando fin da subito il percorso riabilitativo".

