Empoli-Roma, tornano tra i convocati Zaniolo e Abraham. Out Zalewski e Karsdorp

La Roma parte dall'aeroporto di Fiumicino per la trasferta di Empoli e la novità più importante è la presenza di Zaniolo. Il talento classe '99 torna tra i convocati dopo la lussazione alla spalla sinistra rimediata nella gara casalinga contro la Cremonese che l'ha tenuto fuori dal campo per tre settimane. Recupero flash per Nicolò che va alla ricerca della prima rete in questo campionato. La fisicità e i suoi strappi mancano terribilmente alla squadra di Josè Mourinho. Domani sera il tecnico portoghese potrebbe concedergli qualche minuto contro la formazione di Zanetti. Torna a disposizione anche Abraham dopo aver saltato l’esordio in Europa League contro il Ludogorets. Non ci saranno, invece, Karsdorp e Zalewski che domani farà altri esami per scongiurare il rischio di una lesione all’adduttore. Domani alle 20:45 è in programma allo stadio Carlo Castellani la sfida contro i toscani per la sesta giornata di Serie A e i giallorossi dovranno reagire dopo le due sconfitte consecutive.