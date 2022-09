Empoli-Roma, le probabili formazioni di Zanetti e Mourinho

La Roma deve rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Ludogorets. Non finiscono i problemi per Mourinho: recupera Abraham ma perde Zalewski per un problema all'adduttore. Zaniolo proverà a tornare in panchina ma è difficile vederlo in campo. Torna dal 1' Rui Patricio dopo la panchina in Bulgaria. Davanti al portiere portoghese ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo è vicino l'esordio dal 1' di Camara in coppia con Matic. Sulle fasce torneranno Spinazzola e Karsdorp. In avanti Pellegrini, Dybala e Abraham.