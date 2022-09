Empoli-Roma, la carica di Zaniolo e Dybala: “Siamo tornati! Testa alla prossima”

La gioia dei calciatori giallorossi dopo il ritrovato successo in campionato

La Roma torna a vincere in campionato e lo fa ad Empoli per 2-1 con i gol di Dybala e Abraham . I giallorossi di José Mourinho ritrovano i tre punti e si avvicinano alla vetta della classifica, che è distante un solo punto. Al termine della partita i calciatori romanisti hanno festeggiato la vittoria sui social.

La carica di Nicolò Zaniolo su Instagram: "We are back!!! Contento per i 3 punti portati a casa! Forza Roma e testa alla prossima!".