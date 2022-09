Empoli-Roma, gol numero 27 da fuori area per Dybala: il migliore dal 2012

Paulo Dybala segna la sua terza rete con la maglia della Roma. Il fantasista argentino ha portato avanti i giallorossi al 17' del primo tempo contro l'Empoli, poi è arrivato il pareggio di Bandinelli. Per la Joya, riferisce Opta, si tratta della rete numero 27 da fuori area in Serie A. Dal suo esordio nel campionato italiano del settembre 2012 solo Mertens ha fatto gli stessi centri dell'argentino. In totale sono 101 i gol di Dybala in Serie A.