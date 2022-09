Empoli-Roma, da domani biglietti in vendita a 35 e 45 euro: i dettagli

Udine, Razgrad, Empoli. È il trittico di trasferte che attende la la Roma: dopo la disfatta della Dacia Arena, i giallorossi sfideranno giovedì il Ludogorets in Europa League e infine i toscani di Zanetti nel Monday Night. Come comunicato dall'Empoli, dalle ore 16.00 di domani mercoledì 7 settembre, saranno in vendita i tagliandi per il match del 'Castellani'. Sul sito ufficiale del club di proprietà di Fabrizio Corsi vengono riportati anche i prezzi per i settori ospiti: per la Curva Sud 35 euro, per la Tribuna Laterale Sud 45 euro. Poi le modalità di vendita per i tifosi della Roma, sul circuito Vivaticket: "Saranno riservati il settore di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26), con la vendita dei biglietti per questi settori che sarà divisa in due fasi: una prima fase con vendita ai soli tifosi fidelizzati ed una seconda fase con vendita libera. Nello specifico, dalle ore 16:00 di mercoledì 7 settembre fino a giovedì 8 settembre (compreso), per i settori di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud la vendita è riservata esclusivamente ai sostenitori della As Roma fidelizzati (in possesso di Tessera As Roma Club Privilege 0131 / 0132). Da venerdì 9 settembre fino alle ore 19:00 di domenica 11 settembre la vendita sarà libera".