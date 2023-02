Emery: “Mourinho è unico, vince sempre. Europa League una piccola Champions”

Il manager dell'Aston Villa, recordman di vittorie in Europa League, esalta lo Special One

Per chi partecipa all'Europa League, non avere Unai Emery sul proprio cammino è senza dubbio una buona notizia. Il tecnico spagnolo è il maestro di questa competizione, con ben quattro trionfi e una finale persa. L'attuale manager dell'Aston Villa ha parlato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport':

Ad Allegri, che stasera debutterà in Europa League contro il Nantes, cosa direbbe di questa competizione? "Che anche quest’anno sarà una sorta di piccola Champions. Basta guardare le squadre: Juventus, Manchester United, Barcellona, Arsenal, Siviglia, Ajax…"

Allegri può arrivare in fondo e vincere come ha fatto tante volte lei? "Sì, può farcela. La Juve è la Juve e ha giocatori importanti. Vincere l’Europa League è allenante anche per la Champions, pensate alla cavalcata del mio Villarreal… E poi nessun club può avere la motivazione della Juventus quest’anno".

Lei ha sfidato diverse volte Allegri: la miglior qualità del tecnico della Juventus? "È un vincente nato".

Come Mourinho, pure lui in lotta per l’Europa League con la Roma… "José è unico. Champions, Europa League, Conference: lui vince sempre".