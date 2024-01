Dybala, problema al flessore della coscia: sarà out contro il Milan

Derby più che amaro per la Roma che perde Paulo Dybala per un problema al flessore della coscia sinistra. L'argentino è uscito al termine del primo tempo lamentando un fastidio, poi non è rientrato in campo nella ripresa a causa dell'infortunio. Nella giornata di oggi, mentre il resto della squadra si allenava per preparare la sfida con il Milan di domenica, l'ex Juve è stato visitato dallo staff medico dei giallorossi che ha evidenziato la tipologia di infortunio senza tuttavia riuscire a stabilire immediatamente l'entità del problema. Nelle prossime 24 ore l'attaccante si sottoporrà ad ulteriori esami per capire i tempi di recupero e il tipo di percorso riabilitativo che dovrà compiere. Ciò che è certo è che Paulo non ci sarà domenica sera a San Siro e per Mourinho questo sarà un grosso guaio.