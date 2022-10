Dybala, gol in 4 gare di fila con la Roma: non gli accadeva da oltre due anni

Paulo Dybala non si ferma più. Dopo le reti con Helsinki e Inter, il fantasista argentino ha timbrato il cartellino anche nel match di Europa League contro il Real Betis trasformando un calcio di rigore. Quarta partita di fila in gol per la Joya, non gli succedeva da luglio 2020. Ormai il numero 21 ha superato Tammy Abraham nelle gerarchie dal dischetto. Lo scorso anno il centravanti inglese si era diviso i tiri dagli undici metri con Lorenzo Pellegrini, assente per infortunio questa sera. Nella stagione in corso sono il capitano e l'argentino a spartirsi i penalty.