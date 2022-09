Dybala entra e accende la Roma: Helsinki ko 3-0. A segno anche Pellegrini e Belotti

I giallorossi trovano la prima vittoria in Europa League. Domenica la sfida per il primo posto in campionato contro l'Atalanta.

Daniele Aloisi

Tre punti importanti per la Roma che doveva ripartire dopo la sconfitta con il Ludogorets. I giallorossi vincono 3-0 grazie alle reti di Dybala, Pellegrini e Belotti. La partita si mette in discesa al 13' con l'espulsione di Tenho. I giallorossi, però, non riescono a sfruttare le numerose occasioni e il primo tempo termina sullo 0-0. A metà della prima frazione i finlandesi rischiano addirittura di passare in vantaggio con il palo colpito da Hoskonen. Nel secondo tempo Mourinho manda in campo la Joya e la gara cambia. Dybala in un minuto trova il gol al primo pallone toccato. Pochi istanti dopo raddoppia Pellegrini che trova il suo primo gol stagionale. C'è anche gloria per Belotti che mette in rete il pallone del 3-0 dopo le tante chance del primo tempo. Finisce il match dopo 3' di recupero e la Roma vola a tre punti nel girone. Domenica ci sarà il big match contro l'Atalanta allo stadio Olimpico

Tante occasioni ma poca precisione: il primo tempo finisce 0-0

La Roma cerca il riscatto in Europa dopo la sconfitta all'esordio contro il Ludogorets. Mourinho lascia a riposo Smalling e Dybala. Torna dal 1' Zaniolo e in difesa gioca Vina. Si fa subito vedere Nicolò al 3': sponda di Belotti per il 22 che prova con il sinistro a incrociare ma il suo tiro finisce largo. Al 10' sfuma un contropiede per i giallorossi con il Gallo che perde l'attimo giusto e non riesce a servire Karsdorp in campo aperto. Arriva subito il primo ammonito del match, cartellino per Tenho per un fallo su Belotti. L'arbitro viene richiamato al Var ed estrae il cartellino rosso per il capitano dell'Helsinki. La Roma giocherà quasi tutta la gara con l'uomo in più. Koskela è costretto ad effettuare il primo cambio della gara: fiori Hostikka ed entra Peltola. A sorpresa al 26' i finalndesi vanno ad un passo dal vantaggio. Colpo di testa di Hoskonen che finisce sul palo. Risponde subito la Roma con Belotti che raccoglie un ottimo cross di Vina ma il colpo di testa finisce a lato.

Occasione per Belotti al 32: colpo di tacco meraviglioso di Zaniolo per il numero 11 che lascia scorrere il pallone e poi calcia col destro. Para Hazard in due tempi. Al 38' il Gallo ricambia il favore e lancia in verticale Nicolò che davanti al portiere calcia male con il sinistro e non trova la via del gol. Continua la pressione dei giallorossi che qualche minuto dopo mettono paura all'Helsinki. Prima con Cristante che impensierisce Hazard dalla lunga distanza. Sul calcio d'angolo seguente Belotti di testa a porta, quasi, libera manda incredibilmente a lato. Tante occasioni nella prima frazione di gioco ma alla ripresa le squadra vanno negli spogliatoi sul risultato bloccato.

Dybala entra ed accende la Roma: battuto l'Helsinki 3-0

Mourinho decide ci cambiare all'inizio del secondo tempo: fuori Vina e Ibanez ed entrano Dybala e Smalling. La "Joya" impiega poco più di 1' per mettere il timbro sulla partita. Scambio con Pellegrini e l'argentino di sinistro batte l'estremo difensore avversario. Due minuti più tardi e la Roma va sul 2-0: azione bellissima di Zaniolo che se ne va sulla fascia e scarica dietro per il capitano. Lorenzo di pancia mette in rete e firma il raddoppio. Gioca in scioltezza la squadra di Mou che va vicina al 3-0. Invenzione di Dybala per Nicolò che prova al volo ma il suo tiro si spenge sul fondo.

Al 63' esce Cristante (ammonito) ed entra Camara. Continua l'assedio della Roma, Matic cerca gloria con un bel destro da fuori ma non si fa sorprendere Hazard che manda in angolo. Il tris arriva poco dopo: ancora grande giocata di Zaniolo che dal fondo serve Belotti. Il Gallo da solo in mezzo all'area alza la cresta per la prima volta in maglia giallorossa. Nicolò dopo 75' esce dal campo e lascia spazio ad Abraham. Il centravanti inglese si fa vedere a 10 minuti dal termine: stop e tiro di piatto destro ma è troppo centrale e blocca Hazard. Gli ultimi 15' scivolano via senza troppi problemi. Vince la Roma 3-0 e riscatta la sconfitta contro il Ludogorets.

Roma-Helsinki 3-0: il tabellino

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; , Mancini, Ibañez (Smalling 46'), Viña (Dybala 46'); Karsdorp, Cristante (Camara 63'), Matic; Spinazzola, Zaniolo (Abraham 75'), Pellegrini (Bove 69'); Belotti. All. Mourinho. A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Abraham, Shomurodov, Celik, Camara, Dybala, Bove, Volpato, Tripi, Faticanti.

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard, Hoskonen (Arahuuri 46'), Tenho, Raitala; Browne, Hetemaj (Halme 46'), Vaananen, Lingman (Boujellab 68'); Soiri (Olusanya 68'), Abubakari, Hostikka (Peltola 23'). All. Toni Koskela. A disp.: Tannander, Yli-Kokko, Riski, Toivo, Tanaka, Boujellab, Peltola, Olusanya, Murilo, Halme, Arajuuri, Terho.

Arbitro: Radu Petrescu. Assistenti: Ghinguleac-Grigoriu. IV Uomo: Birsan. VAR: Pol van Boekel. AVAR: Dankert.

Marcatori: Dybala 47' (R), Pellegrini 49' (R), Belotti 68' (R)

Ammoniti: Ibanez 25' (R), Hetemaj 30' (H), Cristante (R), Halme 87' (H)

Espulsi: Tenho 13' (H)

Spettatori: 60.193