Dybala: “Dito in bocca? Oriana si è spaventata, è un’esultanza con Vina”

Prima gli applausi a scena aperta per il gol, poi la curiosità per l'esultanza con Zaniolo e soprattutto Matias Vina. Paulo Dybala, nelle interviste postpartita, ha spiegato il festeggiamento particolare con il dito in bocca e l'abbraccio al terzino uruguaiano: "Con Matias beviamo sempre il mate, in Italia la conoscete bene. Lui fa sempre questo mate meraviglioso e volevo festeggiare con lui. Il dito in bocca? La mia fidanzata si è preoccupata, ma non è per un figlio. Con Vina e Ibanez siamo sempre insieme e beviamo il mate. Ho esultato così per lui”.