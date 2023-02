Dybala crea, Ibanez e Abraham rifiniscono. La Roma schianta l’Empoli 2-0 – FOTO

I giallorossi torneranno in campo sabato alle ore 18 contro il Lecce e si godono per qualche ora il secondo posto

Daniele Aloisi

La Roma si rialza dopo la cocente eliminazione contro la Cremonese in Coppa Italia. I giallorossi partono con rabbia e indirizzano subito il match. Empoli battuto 2-0 grazie alle reti di Ibanez e Abraham. Entrambi grazie al sinistro magico di Dybala. Tammy è il più ispirato del primo tempo e sfiora in altre occasioni la sua doppietta personale. L'unica occasione per i toscani arriva nel finale con Ebuhei. Poche emozioni nel secondo con la Roma che difende il doppio vantaggio maturato nel primo tempo. I giallorossi torneranno in campo sabato alle ore 18 contro il Lecce e si godono per qualche ora il secondo posto.

La Roma domina nel primo tempo: 2-0 all'intervallo — Mourinho non commette l'errore della Coppa Italia e schiera tutti i titolari. La Roma parte fortissima e dopo appena due minuti è già avanti. Pennellata di Dybala per la testa di Ibanez che colpisce bene e piega le mani a Vicario. Al 6' arriva il raddoppio. Stessa zolla e stesso piede fatato della Joya. L'argentino confezione il secondo assist da corner, ma questa volta per Abraham.

L'inglese trova il primo gol stagionale all'Olimpico. Al 13' si affaccia l'Empoli. Triangolo tra Baldanzi e Caputo che non si chiude grazie all'ottima uscita di Rui Patricio. Sfiora il tris la Roma a metà della prima frazione. Sempre dagli sviluppi di un angolo e sempre con Abraham. Il numero 9 impatta benissimo, ma Vicario gli nega la doppietta personale con un super intervento. Brivido a fine primo tempo con Ebuhei che colpisce male il pallone a due passi e spara alto. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Giallorossi avanti 2-0.

La Roma vola al secondo posto: 2-0 all'Empoli — Nel secondo tempo Mourinho non effettua nessun cambio. Al 47' la Roma va a un passo dal Tris. Vicario versione Superman nega la rete prima a Dybala, poi a Mancini e infine ad Abraham col piede. Tripla parata dell'estremo difensore degli azzurri. Zanetti al 61' prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: entrano Piccoli e Cambiaghi ed escono Caputo e Satriano.

Finisce la partita di Dybala al 70', al suo posto Bove. La Joya ha messo a referto due assist nella prima frazione di gioco. Il neo entrato cerca il primo gol in maglia giallorossa al 74' con una conclusione da dentro l'area, ma non centra lo specchio della porta. Succede poco nel finale e la Roma conquista i tre punti dopo lo stop col Napoli. Sabato il match col Lecce in trasferta.

Roma-Empoli 2-0, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (Llorente 93'), Cristante, Matic, El Shaarawy (Celik 84'); Dybala (Bove 70'), Pellegrini (Belotti 93'); Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Oliveras, Celik, Camara, Bove, Tahirovic, Belotti, Solbakken, Volpato.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei (Stojanovic 83'), De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (Henderson 74'), Marin, Bandinelli (Pjaca 83'); Baldanzi; Caputo (Piccoli 61'), Satriano (Cambiaghi 61'). Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Stojanovic, Cacace, Degl'Innocenti, Haas, Henderson, Fazzini, Guarino, Vignato, Pjaca, Cambiaghi, Piccoli.

ARBITRO: Dionisi. ASSISTENTI: Bresmes-C. Rossi. IV UOMO: Marinelli. VAR: Maresca. AVAR: Muto.

Marcatori: Ibanez 2' (R), Abraham 6' (R)

Ammoniti: Zalewski (R), Bove (R), Henderson (E)

Spettatori: 60.908