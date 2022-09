Dybala convocato da Scaloni per le prossime partite dell’Argentina

Il Mondiale in Qatar è sempre più vicino, così come la prima pausa per le nazionali della stagione. Quest'oggi il c.t. Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le prossime partite dell'Argentina contro Honduras e Giamaica. Presente nell'elenco anche Paulo Dybala che ha quindi ricevuto la prima convocazione della sua nazionale da quando indossa la maglia giallorossa.