“Dybala collection”: la nuova linea dedicata a La Joya disponibile nei Roma Store

Di tempo ne è passato dalla presentazione del 26 luglio al Colosseo Quadrato, ma la mania per Paulo ancora resta. La “Dybala collection”, è la nuova linea di abbigliamento dedicati al numero 21 giallorosso disponibile da oggi in tutti gli AS Roma Store e nello store online. Oltre alla vasta linea di prodotti, è stato predisposto uno spazio ad hoc creato nel punto vendita di Via del Corso dove sarà possibile scoprirla e vederla da vicino. La maglia sfoggia il classico lupetto di Gratton con la tipica esultanza de La Joya: mascherina sugli occhi e l'inconfondibile tatuaggio, le due linee nere, che ha Paulo sul braccio.