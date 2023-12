Dybala celebra il gol di Pisilli: “Complimenti!”

A fine gara viene festeggiato da tutti i compagni per il gol realizzato contro lo Sheriff, il suo primo gol da professionista in maglia giallorossa. Niccolò Pisilli è tra i protagonisti della serata e per il giovane centrocampista arriva anche un messaggio di Paulo Dybala su una storia su Instagram: "Complimenti!" è la scritta dell'argentino su una foto di un Pisilli esultante che a fine gara ha detto: "E’ una cosa pazzesca che non riuscivo nemmeno ad immaginare i tifosi della Roma sono speciali, lo sanno tutti. Sono tifoso sin da piccolo".