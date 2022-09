Dybala-Abraham: coppia d’oro. Tre punti a Empoli e Roma a -1 dalla vetta

I giallorossi tornano alla vittoria dopo due stop consecutivi (1-2). Domenica scontro al vertice contro l'Atalanta allo stadio Olimpico

Daniele Aloisi

La Roma torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Tre punti sofferti contro l'Empoli che portano la squadra di Mourinho al quarto posto in classifica. Inizia bene la gara per i giallorossi che vanno in vantaggio grazie ad una meraviglia di Dybala che trova il suo terzo gol stagionale dopo aver colpito un palo al 7'. La Roma continua ad attaccare e sfiora il raddoppio in diverse occasioni. Prima con Pellegrini al 30' e poi con Cristante qualche minuto più tardi. Nonostante il dominio in campo arriva il pareggio dell'Empoli che di testa mette a referto la sua prima rete in campionato. Prova la squadra di Mourinho a portarsi in vantaggio all'inizio della ripresa. Ottimo colpo di testa di Ibanez al 48' ma Parisi salva sulla linea di porta e nega la rete al centrale. Satriano spaventa la Roma che però passa nuovamente in vantaggio al 71esimo con Abraham. Assist meraviglioso del solito Dybala. Pellegrini ha la possibilità di chiudere la gara dal dischetto ma il capitano colpisce in pieno la traversa. Dopo 7 minuti di recupero finisce il match. La Roma vola a -1 da Napoli,Milan e Atalanta. Domenica ci sarà la sfida con la Dea mentre giovedì la gara con l'Helsinki.

Dybala illumina la Roma ma Bandinelli pareggia allo scadere del primo tempo

La Roma deve rialzare la testa dopo le due sconfitte di fila: una in campionato contro l'Udinese e una in Europa League contro il Ludogorets. Mourinho, a sorpresa, schiera dal 1' la coppia Cristante-Matic. Davanti torna Abraham, panchina invece per Zaniolo. Al 3' arriva la prima conclusione verso la porta coperta da Rui Patricio. Ci prova Lammers con il destro da fuori area ma la sua conclusione finisce a lato. I giallorossi vanno a un passo dall'1-0 al 6' con Dybala che da due passi copisce il palo. Sfortunato l'attaccante argentino che era stato velocissimo a colpire un pallone vagante in area di rigore. Si tratta del sesto legno stagionali per la squadra di Mourinho. Il terzo gol in campionato dell'ex Juventus arriva al 17'. Meravigliosa conclusione di Dybala con il sinistro a giro che finisce sotto al sette e batte Vicario. Cinque minuti più tardi anche l'Empoli colpisce il legno con Satriano che di testa prende il palo alla destra di Rui Patricio. Al 27' arriva il primo cartellino giallo della gara: ammonito Parisi per un fallo su Dybala.

Alla mezz'ora va vicina al 2-0 la Roma. Assist del numero 21 per Pellegrini che si libera di Ismajli con il tacco e prova con il sinistro ma il portiere dell'Empoli gli nega la prima rete stagionale. Assedio giallorosso nei minuti successivi che sfiora il raddoppio prima con Celik e poi con Cristante che è impreciso con un colpo di testa dagli sviluppi di angolo. Al 43' arriva il pareggio dell'Empoli. Cross di Stojanovic per Bandinelli che trova il primo gol in campionato e fa il gol dell'1-1. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco.

Dybala inventa e Abraham realizza: la Roma vince a Empoli

La ripresa inizia senza cambi, Mourinho decide non sostituire nessuno degli uomini che hanno iniziato il match. Ibanez sfiora il gol al 48': cross di Pellegrini per il centrale brasiliano che schiaccia di testa ma Parisi salva sulla linea di porta con un ottimo intervento. Al 51' arriva la prima sostituzione per l'Empoli: esce Parisi per Cacace. Ammonito Ismajili al 60' per un fallo sul numero 7. Anche Akpa-Akpro finisce sul taccuino dell'arbitro qualche minuto più tardi. Satriano sbaglia il gol del 2-1 davanti a Rui Patricio e la Roma punisce in contropiede. Cross perfetto di Dybala per Abraham che di piatto batte Vicario e porta nuovamente in vantaggio i giallorossi.

Al 76' incursione in area di rigore di Ibanez che conquista un penalty per un fallo di Cacace. Lungo controllo da parte del Var ma l'arbitro conferma ma Pellegrini sbaglia il tiro dagli undici metri colpendo la traversa. A 10 dal termine Mourinho decide di mischiare le carte: entrano Bove e Belotti per Dybala e Abraham. Brividi per la Roma con Akpa-Akpro che calcia al volo con il destro e colpisce il palo in pieno. Decisiva la deviazione di Smalling. L'ivoriano viene espulso all'86' per un brutto intervento sul centrale inglese. A due minuti dal termine sfiora ancora una volta il terzo gol la Roma con Bove che da solo davanti a Vicario non riesce a battere l'estermo difensore italiano. La Roma rialza la testa dopo due stop di fila. Domenica sfida al vertice con l'Atalanta.

Empoli-Roma 1-2: il tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (Cacace 51'); Haas (Akpa-Akpro 63'), Marin (Cambiaghi 82'), Bandinelli; Satriano, Pjaca (Bajrami 63'); Lammers. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Grassi, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Henderson, Cambiaghi, Bajrami, Ekong.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala (Bove 80'), Pellegrini (95' Camara), Abraham (Belotti 80'). Allenatore: José Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Camara, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Di Iorio, Affatato. IV Uomo: Pezzuto. Var: Chiffi. Avar: Galetto.

Marcatori: Dybala 17' (R), Bandinelli 43' (E), Abraham 71' (R)

Ammoniti: Parisi 27' (R), Ismajili 60' (E), Akpa-Akpro 64' (E), Celik 90' (R)

Espulsi: Akpa-Akpro 86' (E)