Durata e clausola rescissoria: i dettagli del contratto di Dybala

L'argentino è pronto a vestire la maglia giallorossa per i prossimi tre anni ma potrebbe liberarsi prima in caso di pagamento della clausola

Ecco le cifre del contratto che Paulo Dybala firmerà a breve per diventare un nuovo calciatore della Roma. Come riportato da Sportmediaset, l'argentino si legherà ai colori giallorossi per i prossimi tre anni con opzione anche per il quarto. Percepirà uno stipendio netto che arriverà a toccare i 6 milioni annui (4,5/5 di parte fissa più bonus facili da ottenere).