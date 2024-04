Dove vedere Udinese-Roma alle ore 18 in tv e LIVE streaming

Il match dei giallorossi contro i bianconeri sarà visibile in esclusiva su Dazn

14 aprile 2024

Dopo il successo contro il Milan in Europa League, la Roma torna a giocare in campionato. La sfida contro l'Udinese è di fondamentale importanza per la rincorsa al Bologna che ieri ha pareggiato 0-0 con il Monza. De Rossi farà rifiatare un po' di giocatori: Dybala, Spinazzola, Mancini e Pellegrini vanno verso la panchina. Al loro posto pronti Baldanzi, Angeliño, Smalling (o Llorente) e Aouar.

Dove vedere Udinese-Roma — Il match tra Udinese-Roma in programma alle ore 18:00, valido per la 32esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn, sulla app scaricabile su smart tv, smartphone e tablet, ma anche sul canale 214 di Sky per chi avesse attivato l'abbonamento Zona Dazn. La partita può essere seguita anche con la diretta Live di ForzaRoma.info e gli aggiornamenti social su X, Facebook ed Instagram del nostro sito.

