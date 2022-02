Dove vedere Spezia-Roma alle 18.05 in tv e LIVE streaming

I giallorossi devono tornare a vincere per continuare la rincorsa ad un piazzamento Champions

La Roma torna in campo dopo il pareggio interno con il Verona 2-2, grazie alle reti di Volpato e Bove. Non ci sarà Mourinho in panchina, squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo. Partita fondamentale per i giallorossi per continuare la rincorsa al quarto posto distante 6 lunghezze. Occasione per superare la Fiorentina, sconfitta 2-1 ieri sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Davanti non ci sarà Zaniolo per scelta tecnica. Dietro ad Abraham ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini. Out Oliveira e Felix, ha recuperato invece Ibanez. La squadra di Thiago Motta ha pochi indisponibili ed è a caccia di punti salvezza dopo le ultime prestazioni deludenti. I bianconeri hanno battuto in questa stagione il Napoli e il Milan.