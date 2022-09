Dove vedere Roma-HJK Helsinki alle 21:00 in TV e in LIVE streaming

La Roma torna in campo dopo il successo di Empoli. Alle 21, all'Olimpico, i giallorossi affronteranno l'HJK Helsinki nella seconda giornata del gruppo C. La formazione guidata da Josè Mourinho vuole trovare i primi punti della nuova campagna europea dopo la pesante sconfitta per 2-1 sul campo del Ludogorets. Lo Special One ritrova due pedine fondamentali della sua squadra: Karsdorp, ma soprattutto Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso ha smaltito l'infortunio alla spalla accusato nella sfida interna contro la Cremonese e quest'oggi sarà a disposizione.