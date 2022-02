Dove vedere Roma-Hellas Verona alle 18 in Tv e in LIVE streaming

I giallorossi in totale emergenza causa 9 assenze, affrontano all'Olimpico il Verona. Gli ospiti metteranno in pratica la solita prestazione aggressiva ma i padroni di casa non possono permettersi di perdere altro terreno sulla zona Champions League

Redazione

La Roma torna in campo dopo due deludenti pareggi, contro Genoa e Sassuolo, nelle ultime due giornate di campionato. Mourinho ed i suoi attendono all'Olimpico il Verona, che dopo un'avvio di campionato deludente sotto la guida Di Francesco, sta avendo un cammino entusiasmante con Tudor in panchina. Gli ospiti arrivano a questa partita con appena 4 punti di ritardo sui giallorossi e in caso di vittoria alimenterebbero ancor di più i sogni d'Europa. La Roma invece non può più permettersi passi falsi perché la Champions League sembra ormai un miraggio ma anche il piazzamento in Europa League è diventato complicato da raggiungere. Mourinho ha perso tante pedine fondamentali alla vigilia del match. Zaniolo starà fuori per un problema al quadricipite mentre altri 4 calciatori, non prenderanno parte al match causa Covid. Dal primo minuto torna Lorenzo Pellegrini che assisterà la coppia d'attacco Abraham-Felix.

Dove vedere Roma-Hellas Verona

La diretta TV di Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-1-2):Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Abraham, Felix. A disp.:Mastrantonio, Fuzato, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Missori, Zalewski, Volpato, Keramitsis. All.: Josè Mourinho

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp.: Chiesa, Berardi, Lasagna, Bessa, Berardi, Sutalo, Coppola, Retsos, Hongla. All: Igor Tudor