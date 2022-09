Dove vedere Ludogorets-Roma alle 18:45 in Tv e in LIVE streaming

La Roma è pronta all'ormai imminente esordio in Europa League. I giallorossi affronteranno in Bulgaria il Ludogorets di Simundza in quella che può essere anche la partita del riscatto dopo il pesante ko di Udine della scorsa domenica. Qualche cambio di formazione per Josè Mourinho dopo la partita della Dacia Arena con Svilar, ieri in conferenza stampa accanto allo Special One, che prenderà il posto di Rui Patricio. Le altre novità riguardano le fasce con Zalewski che prenderà il posto di Spinazzola, e Celik di Karsdorp, rimasto a Roma insieme ad Abraham. In attacco, ci sarà l'esordio da titolare in giallorosso per Andrea Belotti.