La Real Sociedad non va oltre l’1-1 con il Maiorca: quattro cambi in vista della Roma

In mezzo tra la sconfitta di Roma e il ritorno all'Anoeta, la Real Sociedad in Liga non va oltre l'1-1 in casa del Maiorca. Alguacil cambia 4 giocatori rispetto all'impegno in Europa League senza però attuare un vero e proprio turnover. Fuori Sorloth e Kubo, tornano titolari Brahis Mendez e il capitano Oyarzabal con Pacheco a sostituire Zubeldia in difesa. Panchina anche per Illarramendi. I baschi aprono le marcature con il gol di Fernandez dopo appena 3 minuti di gioco ma si fanno riprendere al 50esimo dalla rete di Lee. Terzo punto nelle ultime 4 di Liga per la Real Sociedad che ora sente la pressione del Betis quinto potenzialmente a -1.