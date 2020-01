Doni a De Rossi: “Un grande amico e un vincente. Grazie per quello che hai fatto” – FOTO

Doni, ex portiere della Roma nella prima avventura di Luciano Spalletti nella Capitale, è tra i tanti vecchi compagni di squadra di De Rossi che in queste ultime ore stanno utilizzando i social per elogiare la carriera di uno dei simboli della storia giallorossa dopo la decisione di ieri di dire basta con il calcio giocato. “Un grande amico. Uno dei migliori con cui abbia mai giocato. Un vincente. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi tutti innamorati del calcio” scrive il brasiliano su Instagram.