Diawara, il debutto con l’Anderlecht è un incubo: errore e gol subito

Il debutto di Amadou Diawara con l'Anderlecht non è stato decisamente dei migliori. L'ex centrocampista della Roma, alla prima partita in campionato disputata da titolare, ha perso palla a centrocampo causando una azione pericolosa degli avversari che è poi terminata con il gol di Tamari. Il giocatore si è trasferito nel club belga per 3 milioni di euro nello scorso mercato estivo. Di seguito riportiamo il video della palla persa e del gol subito.