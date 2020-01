Derby, striscione contro Zaniolo a Trigoria: “Zoppo de Roma come Rocca” – FOTO

I tifosi della Lazio accendono gli animi in vista del derby. Nella notte alcuni sostenitori biancocelesti hanno affisso uno striscione davanti ai cancelli di Trigoria: “Zaniolo come Rocca… zoppo de Roma” con allegata l’immagine di una carrozzina per disabili. Nel 1979, durante il derby in cui perse la vita il tifoso laziale Vincenzo Paparelli, nella Nord era stato esposto lo striscione “Rocca zoppo de Roma”. Una sorta di remake dell’insulto, come accaduto nel 2006. “Totti bavoso, i morti non resuscitano” il messaggio apparso quattordici anni fa, anche quella volta ispirato a uno striscione contro Rocca esposto sempre nel 1979.

Un altro attacco dei laziali al numero 22 romanista, dopo il coro “salta con noi” cantato dalla Curva Nord e i ripetuti insulti alla mamma del giocatore Francesca Costa. Domani si prevede un prepartita ad alta tensione. Duemila, tra poliziotti e carabinieri, saranno impiegati sul perimetro dell’Olimpico per mantenere l’ordine pubblico.