Derby, lo spot girato per la nuova divisa: Delvecchio fa un salto nel passato

C'è già aria di derby in casa Roma con il club che questa mattina ha reso note le speciali divise che verranno indossate dai giallorossi in occasione della sfida con la Lazio. Insieme alle foto, è stato pubblicato lo spot della maglia che con Marco Delvecchio fa un salto nel passato tornando agli anni '90. "Super Marco" con i suoi 9 gol realizzati contro i biancocelesti è sicuramente uno dei giocatori più rappresentativi per quanto riguarda le stracittadine. Nel video realizzato, l'ex bomber della Roma mostra la sua nota esultanza con le mani dietro le orecchie, indossando il kit che andrà in scena sabato alle 18. Ecco il video.