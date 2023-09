Del Nido Carrasco (Vice pres. Siviglia): “Rispetto per Mourinho e la Roma”

"Finale contro la Roma? Durante la partita abbiamo vissuto grandi momenti di tensione. - dice José Maria del Nido Carrasco, vicepresidente del Siviglia, durante il "Thinking Football Summit" in programma in Portogallo - Noi abbiamo grande rispetto per Mourinho come allenatore, è uno degli allenatori più importanti del mondo. Abbiamo rispetto anche per la Roma, un grande club. Avevamo già disputato altre finali. Non sono nessuno né per giudicare il comportamento di Mourinho né della Roma. Abbiamo grande rispetto per entrambi, come parte integrante del mondo del calcio".