De Sanctis: “Ho giocato in posti con tanta pressione, ti criticano anche se fai bene”

Non solo Tiago Pinto. Oggi anche Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato alla stampa dopo la chiusura del mercato. "Raramente parlo di me stesso, nella mia carriera ho sempre ragionato in ottica di collettivo nell'interesse del club. Posso dire sia normale lo scetticismo della piazza, sono un direttore sportivo giovane alle prime esperienze in questa veste. Certo, ho fatto un percorso calcistico che non può essere sottovalutato e che non hanno molti professionisti. Sono in pochi, ad esempio, a parlare quattro lingue. Sono stato aziendalista, da sempre - le parole dell'ex portiere e dirigente della Roma -. Vado avanti con convinzione e consapevolezza, mi reputo una persona seria capace di accettare l'umore popolare. Io non vengo da un altro mondo, ho fatto il calciatore in posti dove c'è tanta pressione e so cosa vuol dire. Anche quando fai le cose buone, ti criticano perché vogliono la perfezione. Non sto parlando di Salerno, accade a tutte le latitudini. Le critiche giuste servono a crescere, non mi lasciano indifferente e mi danno stimoli giusti. Di base c'è la grande sicurezza in me stesso, alle spalle avevo un presidente che ha manifestato da subito la volontà di investire. Da cinque anni opero nella direzione sportiva, prima nella Roma e adesso nella Salernitana, ma c'è una sproporzione tra diritti contrattuali e doveri. Su questa base di dislivello si creano meccanismi pesanti da sopportare per le società di calcio e chi ci rimette è sempre il presidente".