De Rossi si ritira: lascia subito il Boca Juniors, ecco i motivi – VIDEO

De Rossi lascia il calcio giocato. Il centrocampista ex Roma e attualmente al Boca Juniors – riporta TyC Sport – dice addio all’Argentina e si ritira a 36 anni per motivi personali. Stamattina il centrocampista giallorosso ha lasciato l’allenamento nella propria auto (al contrario del resto della squadra che è andata via in pullman) e già si era diffusa la voce che potesse essere la sua ultima seduta con la maglia del Boca. Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore per voce del nuovo presidente Jorge Amor Ameal nella conferenza stampa organizzata alle 15 argentine (le 19 in Italia). Ora da stabilire il suo futuro: i tifosi della Roma sognano un ritorno in società.

In Argentina ci sono attualmente tre correnti di pensiero: dal Boca raccontano di un suo forte desiderio di stare vicino alla famiglia e in particolare alla figlia Gaia, che è rimasta a Roma con la madre. C’è poi chi racconta di divergenze con il nuovo management, che aveva scelto di attuare una drastica riduzione dell’ingaggio per Daniele, che ha rifiutato. In Italia poi si è parlato nei giorni scorsi di un suo ruolo nella nuova società condotta da Friedkin.

La sua esperienza al Boca Juniors è stata tutt’altro che indimenticabile: pochissime presenze (solo quattro in Superliga) in sei mesi che hanno fatto dubitare anche la piazza che l’aveva accolto come una divinità. Pochi giorni fa la novità nella dirigenza: via la coppia Alfaro-Burdisso, con Russo e Riquelme che hanno preso il posto come allenatore e direttore sportivo.