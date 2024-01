Roma, retroscena De Rossi: ha rinunciato al derby in Curva Sud. Ecco perché

Daniele De Rossi come un tifoso in panchina e non solo. Come riportato da SportWeek, nel recente derby Lazio-Roma di Coppa Italia, il nuovo allenatore giallorosso, aveva deciso di seguire la partita in Curva Sud per andare a tifare con i suoi amici. Poi il dietrofront. Daniele ha deciso di non andare più perché ha temuto che la sua presenza potesse essere strumentalizzata, in un momento così difficile per la Roma e per José Mourinho. Neanche lui, però, poteva immaginare che da lì a qualche giorno sarebbe arrivata la chiamata dei Friedkin per sostituire il portoghese e diventare la guida tecnica del club. Per De Rossi la 'visita' in Curva Sud non sarebbe stata una novità. Il 26 gennaio 2020, in un Roma-Lazio di campionato, DDR decise di regalarsi un derby da tifoso in incognito. L'ennesimo gesto d'amore per la sua squadra e per la sua gente.