De Rossi: “I nostri giocatori sono costruiti per fare tante partite in una settimana”

Le parole del mister giallorosso: "Ho avuto gli stessi giorni della Fiorentina per prepararla. Ho lasciato fuori gente che avrebbe potuto fare una grande partita”

Oggi a quanti giocatori ha detto di stringere i denti? "Onestamente a nessuno anzi quelli che stanno fuori volevano giocare. Sono giocatori costruiti per fare tante partite in una settimana e quando le cose vanno bene gli acciacchi si sentono meno. Ho lasciato fuori gente che avrebbe potuto fare una grande partita”.

Su quali situazioni si è concentrato per preparare la partita? ”Ho avuto gli stessi giorni della Fiorentina per prepararla. Si prepara sulle qualità, sui singoli e sulla coralità che questa squadra ha raggiunto con Italiano. E’ una squadra che ammiro tanto e un allenatore che ammiro tanto. Possono crearci difficoltà, lo fanno a grandi squadra come l’Inter. Ci concentriamo sulle loro qualità e su dove possiamo fargli fare male”.