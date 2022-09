De Rossi allievo del corso UEFA Pro di Coverciano: presenti Del Piero e Palladino

L'ex capitano giallorosso prenderà parte al corso indetto dalla FIGC, il massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello UEFA

Sfumata la possibilità di allenare il Benevento, che ha scelto Fabio Cannavaro come nuovo tecnico, Daniele De Rossi prosegue il suo percorso frequentando il corso UEFA Pro di Coverciano, il massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello UEFA. Per l'ex capitano giallorosso le lezioni partiranno il prossimo 3 ottobre, con lui anche Alessandro Del Piero, Andre Barzagli oltre al neo allenatore del Monza Raffaele Palladino.